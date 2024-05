L’argentino è tornato ad allenarsi in gruppo nella giornata di oggi, venerdì 17 maggio, e sarà a totale disposizione di De Rossi per il match in programma domenica sera all’Olimpico contro il Genoa

Buone notizie in casa Roma. Dopo le prime indicazioni positive avute nella giornata di ieri, Paulo Dybala è tornato ad allenarsi in gruppo quest’oggi, venerdì 17 maggio. L’attaccante argentino, dunque, sarà a totale disposizione di De Rossi per il match di domenica 19 contro il Genoa, in programma all’Olimpico alle ore 20:45. Una sfida molto importante per i giallorossi che hanno l’intenzione di mantenere il 6° posto in classifica, considerando che potrebbe valere la qualificazione alla prossima Champions League qualora l'Atalanta vincesse l'Europa League (battendo il Leverkusen nella finale del 22 maggio) e non entrasse nelle prime quattro in campionato.