Kamada sbocciato, Tudor vorrebbe ripartire da lui

Sulla bilancia i grandi numeri di Tudor, 17 punti in 8 giornate, pesano senza dubbio più dei grandi rimpianti. Che però restano e lasciano un retrogusto amaro per quelle occasioni sprecate che sono costate il sesto posto. Innegabile però che sotto la nuova gestione molto sia cambiato e siano state gettate le basi della Lazio che verrà. Il merito principale del croato è stato quello di aver utilizzato l’intera rosa, da cui è sbocciato Kamada, forse il meno atteso. Un corpo estraneo con Sarri - a tal punto da perdere anche la nazionale - un insostituibile per Tudor. Dai margini alla copertina, almeno per quello che ha fatto negli ultimi due mesi. Sempre titolare in campionato col nuovo allenatore: 8 su 8. Davanti alla difesa o da trequartista. Difficile pensare però che la sua metamorfosi sia ascrivibile solo al ruolo. E’ arrivato con l’etichetta di vice Milinkovic poi spesso è stato schierato da vice Luis Alberto. Ma il giapponese non era una copia, era altro. E Tudor l'ha capito.