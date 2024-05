Sven-Goran Eriksson è tornato a parlare dell'affetto che ha ricevuto dopo l'annuncio della malattia: "Penso di essere a Roma domenica contro il Sassuolo. Quando allenavo la Lazio mi svegliavo ogni mattina felice di andare a lavorare". E sulla sua Lazio: "Parliamo di una squadra di campioni. Secondo me avremmo dovuto vincere qualche trofeo in più, come per esempio lo scudetto 1998-99".

Sven-Goran Eriksson, domenica 26 maggio, sarà all’Olimpico per la sfida tra Lazio-Sassuolo. L’ex allenatore, tra le varie squadre proprio dei biancocelesti, ha parlato a TV Play confermando la sua presenza a Roma per l’ultima sfida di campionato: "Penso di essere a Roma domenica. Quando allenavo la Lazio mi svegliavo ogni mattina felice di andare a lavorare". Poi, un ricordo sulla sua Lazio: "Parliamo di una squadra di campioni. Tutti accettavano le mie scelte, eravamo uno squadrone. Secondo me avremmo dovuto vincere qualche trofeo in più, come per esempio lo scudetto 1998-99".