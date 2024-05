Palladino: "Futuro? A giugno dirò mia decisione"

Le parole dell'allenatore del Monza alla vigilia dell'ultimo impegno di campionatro a Torino contro la Juve: “Sul mio futuro manca poco, a inizio giugno saprete la mia decisione”. Poi sui risultati raggiunti in questa sua prima avventura in panchina in Serie A: "Le due salvezze del Monza come due scudetti" SERIE A, IL PUNTO SULLE PANCHINE

“Ormai manca poco alla fine della stagione, ai primi del mese di giugno saprete la mia decisione”. Così Raffaele Palladino ha parlato del suo futuro, nella conferenza stampa di vigilia di Juventus-Monza, in programma domani alle 18 per l’ultima giornata di campionato. Di fatto non chiarendo se resterà o se andrà via, ed eventualmente in quale altra squadra. Palladino, ex calciatore di Gasperini e suo allievo in panchina, potrebbe essere preso in considerazione dall’Atalanta in caso di addio dell’allenatore trionfatore in Europa League. Ma il suo nome rimbalza anche per le panchine di Fiorentina e Torino.

Palladino: “Due salvezze del Monza come scudetti” "Sono orgoglioso di tutto ciò che è stato fatto -ha poi detto Palladino- Le due salvezze equivalgono a due scudetti. La società ha lavorato alla grande, è stato fatto un grande lavoro, c'è stata grande unione: siamo una bellissima realtà. Se penso a quando sono arrivato il primo giorno, la permanenza in A poteva essere un sogno. Ma non siamo mai stati in discussione con la retrocessione, abbiamo sempre avuto continuità e sempre in posizione alta della classifica".

Palladino: “Di Gregorio e scelte Spalletti? Non sono ct”

Palladino a Torino non avrà di nuovo Michele Di Gregorio, che aveva saltato già il precedente turno: il portiere poteva essere tra i convocati della Nazionale per il prossimo Europeo ma non è stato chiamato da Spalletti. "Non sono il ct della Nazionale, che è bravissimo e sa fare il suo mestiere -le parole dell’allenatore del Monza- Lui deve fare delle scelte e non è facile e avrà fatto le sue valutazioni. Noi abbiamo cercato di mettere in condizione tutti di dare il meglio. Pessina, Colpani e Di Gregorio sono stati in orbita della nazionale italiana, ma ne abbiamo dati anche molti alle nazionali estere. Ho grande stima in Spalletti e mi auguro possa portarci alla vittoria dell'Europeo".