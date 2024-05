Piatek e Calha: così il primo Milan di Pioli

Era l'ottobre del 2019, più di 1.600 giorni fa Pioli allenava per la prima volta un Milan che poi avrebbe riportato in Europa e allo scudetto. E che ora è pronto a lasciare. Solo due dei titolari di allora giocano ancora nel club, tra cui un Leao insolitamente prima punta (in panchina, ma non entrati, c'erano Bennacer e Gabbia). Contro c'era il Lecce di Babacar e di un ex pupillo proprio di Pioli (che gli rovinò l'esordio)

MILAN-PIOLI, UFFICIALE LA SEPARAZIONE A FINE ANNO