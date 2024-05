Roma dello sport: Bove, Di Giannantonio, Cobolli

Un calciatore, un tennista e un motociclista: tre sportivi e amici si raccontano nello sepciale "La Roma dello sport": stasera alle 19.30 e alle 23.30 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW ATP GINEVRA, COBOLLI IN SEMIFINALE

Un calciatore, un tennista e un motociclista insieme in una location esclusiva nel centro di Roma (la Lanterna firmata Fuksas) con Sky Sport. Una chiacchierata sulla loro amicizia, sulle differenze dei loro sport, su quello che li lega di più: Roma e la Roma. Nonostante i loro sport siano così diversi sono davvero tanti gli aspetti in comune: Bove e Cobolli si conoscono da quando avevano 8 anni… non dai campi di Trigoria, ma da prima dei campi di calcio, il tennis li univa da bambini. L’amicizia con DI Giannantonio è arrivata dopo, ma ora tutti insieme sono uno spasso.

Quando il destino ti mette davanti le persone che prima guardavi solo in tv Si parla delle pazzie di Flavio Cobolli per seguire la sua Roma, dei suoi 24 tatuaggi ma anche delle difficoltà di Di Giannantonio quando alla fine della scorsa stagione era certo di dover lasciare la MotoGP. Da piccoli, nei rispettivi sport, seguivano Bove De Rossi, Cobolli Fognini e Di Giannantonio Valentino Rossi. Ora tutti lavorano al fianco degli sportivi che da bambini ammiravano in tv. “E’ il destino che ti mette davanti a persone che guardavi in televisione e te le trovi nel lavoro”: così Edoardo Bove sull’abbraccio con De Rossi al suo arrivo sulla panchina della Roma.