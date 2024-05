Cobolli in semifinale, avanza anche Djokovic

Prima semifinale in carriera nel circuito maggiore, invece, per Flavio Cobolli che elimina Shevchenko con un doppio 6-4. Djokovic batte Griekspoor e diventa il semifinalista più anziano nella storia del torneo elvetico. L'ATP 250 di Ginevra è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Prima semifinale in carriera nel circuito ATP per Flavio Cobolli. Dopo tre sconfitte nei quarti, il romano ha spezzato il tabù entrando nei migliori quattro all'ATP 250 di Ginevra, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino a sabato. L'azzurro ha battuto il kazako Alexander Shevchenko, n. 61 al mondo, con un doppio 6-4 in un'ora e 22 minuti di gioco ed diventato il terzo italiano di sempre in semifinale a Ginevra dopo Panatta (1980) e Fognini (2018). Per Cobolli, che attende Baez o Ruud, è una vittoria importante sia per la classifica (sale virtualmente n. 53 al mondo, nuovo best ranking con la top 50 a un passo) che per le Olimpiadi visto che adesso Matteo Arnaldi, quarto italiano nella Race to Paris, dista appena 100 punti.