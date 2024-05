Dove vedere Milan-Salernitana

La partita tra il Milan e la Salernitana, valida per la 38^ giornata di Serie A, sarà trasmessa sabato 25 maggio alle 20.45 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere il canale ZONA DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Milan e Salernitana

Il Milan è rimasto imbattuto in otto (5 vittorie, 3 pareggi) delle nove gare giocate in Serie A contro la Salernitana, anche se ha pareggiato tre delle quattro sfide più recenti contro questa avversaria (1 vittoria). La Salernitana non ha vinto nessuna delle quattro trasferte di Serie A giocate contro il Milan (1 pari, 3 sconfitte) e in generale San Siro è lo stadio in cui i campani hanno disputato più incontri nella competizione senza mai trovare la vittoria (9: 1 pareggio, 8 sconfitte). Tra le squadre con cui il Milan è sempre andato a segno in Serie A, solo contro Pescara (14), Pro Vercelli (12) e Messina (10) i rossoneri contano più precedenti rispetto alla Salernitana (nove). Il Milan ha vinto solo una delle ultime sei gare di campionato (3 pari, 2 sconfitte), dopo che aveva registrato una serie di cinque successi consecutivi; inoltre, dopo il ko contro il Torino, i rossoneri possono perdere due partite di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra gennaio e febbraio 2023 (tre in quell’occasione). La Salernitana è la quarta squadra non neopromossa in tutta la storia della Serie A capace di perdere almeno 25 gare in una singola stagione (2 vittorie, 10 pari, 25 sconfitte nel torneo in corso), dopo la Triestina 1946/47 (25), la SPAL 2019/20 (28) e la Sampdoria 2022/23 (25). Il Milan ha vinto l’ultima gara stagionale in Serie A in ciascuno degli ultimi sei campionati (chiudendo inoltre sempre in vantaggio a fine primo tempo), per i rossoneri già la serie più lunga di questo tipo nella competizione. Stefano Pioli è il quarto allenatore che ha ottenuto più successi sulla panchina del Milan in Serie A: 108, dietro a Carlo Ancelotti (163), Nereo Rocco (120) e Fabio Capello (110); inoltre, è il secondo tecnico rossonero in assoluto per percentuale di vittorie nella competizione: 59%, dietro solo a Lajos Czeizler (64%).