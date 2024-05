Gli azzurri chiudono la loro stagione al Diego Armando Maradona sperando ancora in un posto in Europa. Osimhen dovrebbe recuperare al massimo per la panchina, Simeone al suo posto come a Firenze. Probabili assenze anche Zielinski e Rrhamani, con Cajuste e Juan Jesus titolari. Gotti deve rinunciare a Krstovic, Piccoli dal 1' con il tridente a supporto

