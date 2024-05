Dove vedere Empoli-Roma

La partita tra l'Empoli e la Roma, valida per la 38^ giornata di Serie A, sarà trasmessa domenica 26 maggio alle 20.45 in diretta sull’ app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere il canale ZONA DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Empoli e Roma

Tra le formazioni affrontate almeno 15 volte in Serie A, l’Empoli è quella contro cui la Roma ha vinto il maggior numero di partite in percentuale in Serie A: 74%, 23 su 31 sfide, completano il quadro cinque pareggi e tre successi del club toscano. La Roma ha vinto tutte le ultime otto partite contro l’Empoli in campionato, solo una volta i giallorossi hanno ottenuto più successi di fila contro una singola avversaria nella loro storia in Serie A: 10 vittorie consecutive contro l’Udinese tra l’ottobre 2013 e il febbraio 2018. L’ultimo successo casalingo dell’Empoli contro la Roma in Serie A risale al 17 febbraio 2007: 1-0, grazie al gol di Nicola Pozzi, con Luigi Cagni allenatore; da allora, cinque successi giallorossi e due pareggi in sette gare al Castellani tra le due formazioni nel massimo campionato. L’Empoli potrebbe retrocedere in Serie B per la prima volta dalla Serie A 2018/19; per contro, i toscani potrebbero mantenere la categoria per tre stagioni consecutive per la prima volta nella loro storia in Serie A. L’Empoli ha guadagnato sette punti nelle ultime tre gare casalinghe in campionato, mantenendo la porta inviolata nelle due più recenti; l’ultima volta che ha registrato tre clean sheet interni di fila in Serie A risale al periodo tra il novembre 2022 e il gennaio 2023. La Roma chiuderà aritmeticamente al 6° posto nella classifica finale tre stagioni di fila per la prima volta nella sua storia in Serie A; i due campionati precedenti li ha entrambi terminati con 63 punti (63 punti anche nel 2023/24 ma con un match ancora da giocare).