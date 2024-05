Viaggio di nozze a Frosinone, per seguire l'Udinese nella sua trasferta decisiva per la salvezza: è la scelta di una coppia di novelli sposi, tifosi bianconeri, che dopo il matrimonio hanno preso il pullman. Entreranno allo Stirpe vestiti da sposi e sperando in un regalo speciale da parte dell'Udinese. Partita alle 20.45 in diretta su Sky - canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K- e in streaming su NOW

Ieri le nozze, oggi… lo stadio. È la singolare luna di miele che si sono regalati Cristian e Valeria, tifosi dell’Udinese che per nessun motivo si sarebbero persi la trasferta decisiva per la salvezza in casa del Frosinone. E allora, subito dopo la celebrazione del matrimonio e la festa con amici e parenti, la coppia di Zoppola, in provincia di Pordenone, ha preso la corriera con l’Udinese Club di Spilimbergo, diretta allo Stirpe, dove si gioca stasera alle 20.45 (diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW). Un viaggio di nozze speciale, soprattutto per un’emozionatissima Valeria, alla sua prima trasferta: Cristian, tifosissimo dell’Udinese, l’ha convinta a fare questa “pazzia”, e per amore si può fare anche questo. Valeria e Cristian entreranno allo stadio di Frosinone vestiti da sposi (e con le sciarpe bianconere), accompagnati dai quasi mille tifosi dell’Udinese che seguiranno la squadra in trasferta. Se poi dovesse arrivare anche la permanenza in A, sarebbe festa doppia. Intanto, un primo regalo è già arrivato da parte dell’Udinese e dell’ente Turismo FVG, che hanno voluto premiare la fedeltà dei due tifosi speciali con un soggiorno in una località a loro scelta tra le tante, suggestive, del Friuli Venezia Giulia.