Dopo il trionfo in Europa League e la vittoria sul Torino, l'allenatore nerazzurro ha ribadito la sua volontà di restare a Bergamo: "Sono legato all'Atalanta e lo sarò ancora. De Laurentiis è da tanti anni che fa apprezzamenti nei miei confronti: questo mi fa piacere, ma il Napoli farà la sua scelta e sicuramente una grande squadra"

Una festa senza fine quella di Bergamo e dell'Atalanta, che dopo lo storico trionfo in Europa League si prende (almeno) il quarto posto in classifica dopo il 3-0 al Torino. E potrebbe diventare addirittura terzo qualora i nerazzurri battessero la Fiorentina nel recupero di domenica prossima. Un'euforia che non si esaurisce ai risultati: mancava solo la conferma, annunciata dallo stesso Gian Piero Gasperini ai microfoni di Sky Sport: "Sono legato all'Atalanta e lo sarò ancora". Tramonta quindi il suo possibile arrivo al Napoli, lui che era stato indicato tra i più credibili pretendenti alla panchina degli azzurri.