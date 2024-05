Nel video le ultime da Massimo Ugolini. Entro 24-48 ore è previsto un nuovo e decisivo incontro tra Antonio Conte e il ds del Napoli Manna per cercare di trovare l'intesa definitiva tra le parti. De Laurentiis ha dato via libera a chiudere. Il contratto dovrebbe essere triennale da circa 8 milioni fra parte fissa e variabili. Nello staff di Conte c'è anche Lele Oriali

Nelle prossime 24-48 ore è previsto un nuovo incontro tra Antonio Conte e il nuovo direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna per trovare una definitiva intesa per la firma sul contratto. Filtra ottimismo e c'è volonta di chiudere dopo che il presidente Aurelio De Laurentiis ha dato il via libera alla chiusura dell'accordo tra le parti.

Conte, pronto contratto triennale

L'ex allenatore di Juve, Italia e Inter firmerà un contratto che lo leghera al Napoli fino al 30 giugno 2027 (triennale) a circa 8 milioni di euro a stagione. L'accordo prevederà una parte fissa da circa 6 milioni e bonus da circa 2 milioni.

Oriali con Conte al Napoli

Insieme ad Antonio Conte, anche Gabriele Oriali dovrebbe andare al Napoli. I due così ritroverebbero ancora una volta a collaborare insieeme. Da capire quale ruolo avrà Orial nel club del presidente De Laurentiis. Non è infatto detto che ricoprirà quello di team manager.