Guarin: "Sono alcolizzato, ho rischiato di morire"

“Sono un alcolizzato, al cento per cento. E lo ammetto. Sono dipendente dall’alcool ma in via di guarigione”. Con queste parole Fredy Guarin ha raccontato i suoi problemi di dipendenza in un’intervista alla rivista colombiana Semana. L’ex centrocampista colombiano, adesso 37enne, ha giocato quattro anni all’Inter, tra il 2012 e il 2016: 141 presenze e 22 gol, tra cui uno decisivo in un derby vinto sul Milan nel settembre del 2015. Tempi lontani, che poco hanno a vedere con il Guarin di oggi: “La verità è che mi sono lasciato distrarre. Mi sono aggrappato all'alcol, ho commesso molti errori, ho preso decisioni sbagliate e ferito molte persone, facendo star male i miei cari e la mia famiglia”. Guarin ha poi raccontato il periodo più buio della sua vita: “Sono stato vicino alla morte perché non avevo rispetto e limiti, mi lasciavo cadere sempre di più in quell’abisso. Ho bussato alle porte dell’inferno. Non misuravo i rischi da ubriaco. Sono stati momenti dolorosi. Io ho una paura tremenda di due cose: la morte e il carcere. Me lo sono anche tatuato addosso. E invece senza saperlo vivevo in un carcere condannato a morte”.