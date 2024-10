Al termine della partita è intervenuto a Sky il direttore sportivo giallorosso, che ha voluto commentare l'episodio del possibile rigore su Baldanzi per un pestone di Kyriakopoulos: "Era rigore netto, è inaccettabile. Perché il Var non è intervenuto?". Baldanzi: "L'arbitro mi ha detto che prima salta e poi mi pesta il piede, ma a me sembra l'opposto". Nesta: "Per me non c'era" HIGHLIGHTS - PAGELLE

È il minuto numero 87 di Monza-Roma, risultato di 1-1. Su un lungo cross dalla sinistra, Baldanzi e Kyriakopoulos combattono per prendere posizione in area, poi arriva un pestone del laterale del Monza sul piede dello stesso Baldanzi. La Penna lascia giocare e il Var non interviene, il tutto tra le proteste dei giocatori di Juric. Nel post partita a Sky è allora intervenuto il direttore sportivo della Roma Florent Ghislofi che, in francese, ha commentato l'accaduto: "Non mi piace mai parlare dell'arbitro, ma quello che è successo oggi inaccettabile - sono state le sue parole -. Era un rigore chiaro, penso che tutti lo abbiano visto".

Il fermo immagine dell'episodio

"Chiediamo rispetto, perché il Var non è intervenuto?" E ancora: "L'arbitro può anche a non averlo visto in campo, era a una certa distanza, ma allora perché il Var non è intervenuto? Esigo rispetto per tutti, allenatore, calciatori e tifosi. C'è molta frustrazione nello spogliatoio per questo episodio". E infine: "Non abbiamo avuto spiegazioni ma, appena possibile, chiederemo". Nel post partita ha commentato anche Juric: "Abbiamo fatto una grande partita, abbiamo creato tantissimo e concesso poco, ma oggi ci gira così. Il rigore non dato su Baldanzi completa l'opera".

Baldanzi: "L'arbitro mi ha detto che prima salta e poi mi pesta il piede" Il commento a Sky post partita è arrivato anche da parte dello stesso Baldanzi: "L'episodio mi sembra chiarissimo. L'arbitro mi ha detto che prima salta e poi mi pesta il piede, ma a me sembra il contrario, e mi sembra rigore. Ma non è questo il mio lavoro e sicuramente noi avremmo dovuto vincere anche senza questo episodio".

Nesta: "Per me non è rigore" "L'ho rivisto e per me non c'era, guardano entrambi il pallone e ormai non c'era più contatto. Va detto che è diventato difficile capire ogni situazione, ci sono mille regole. È complesso" - è stato il commento dell'allenatore del Monza. Sulla partita ha aggiunto: "Un punto contro una grande squadra, ci dà un po' di ossigeno".