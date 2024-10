Dove vedere Fiorentina-Milan

La partita tra Fiorentina e Milan, valida per la 7^ giornata di Serie A, sarà trasmessa domenica 6 ottobre alle 20.45 in diretta sull’ app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Stream e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q (via satellite) e My Sky , la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al numero 214 del telecomando Sky . Per vedere il canale DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Fiorentina e Milan

Il Milan ha vinto 78 delle 168 sfide (44N, 46P) contro la Fiorentina in Serie A; soltanto contro la Roma, i rossoneri hanno ottenuto più successi (80) nella loro storia nel torneo. Il Milan ha vinto sei delle ultime otto sfide (2P) contro la Fiorentina in campionato, incluse le due dello scorso torneo; i rossoneri non conquistano più successi di fila contro i viola in Serie A dal periodo tra il 2008 e il 2011 (sette in quel caso). Grande equilibrio nelle ultime 13 partite al Franchi tra Fiorentina e Milan in Serie A: quattro vittorie per parte e cinque pareggi (successo 2-1 per i rossoneri nella sfida più recente dello scorso 30 marzo). La Fiorentina ha pareggiato quattro delle prime sei gare stagionali (1V, 1P) di Serie A solo per la quarta volta nella sua storia, dopo il 2000/01, 1980/81 e 1941/42; soltanto invece nel 1980/81, i viola hanno registrato cinque pareggi nelle prime sette partite di un campionato di Serie A. La Fiorentina è rimasta imbattuta in 10 (5V, 5N) delle ultime 11 partite casalinghe di campionato; tuttavia, l’unica sconfitta interna della squadra toscana nel periodo è arrivata proprio contro il Milan: 1-2, lo scorso 30 marzo.

Paulo Fonseca ha vinto gli ultimi tre match alla guida del Milan in campionato; solo una volta in Serie A, l’allenatore portoghese ha registrato quattro successi di fila: tra luglio e agosto 2020, alla guida della Roma. Il Milan - miglior attacco di questo campionato (14 reti - il doppio di quelle della Viola, 7) - nelle precedenti 24 stagioni solo nel 2002/03 ha realizzato più dei 14 gol (19 in quel caso) della Serie A in corso nelle prime sei partite (14 anche nel 2020/21).