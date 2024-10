Juric: "Grande Roma, ma dobbiamo buttarla dentro"

L'allenatore giallorosso dopo l'1-1 di Monza: "Normalmente partite così le vinci anche facilmente, ora ci gira un po' così. Il rigore non dato su Baldanzi completa l'opera. È stato un dominio totale. Secondo me abbiamo alzato il livello, la mia sensazione è che si possa fare un grandissimo lavoro"

"La mia Roma ha fatto una grane partita, creando tante palle gol e concedendo poco, serve essere più bravi a metterla dentro. Loro hanno avuto un'occasione e poi il gol. Ho visto una bella Roma, una prestazione di livello, nel gioco e nello spirito, normalmente partite così le vinci anche facilmente, ora ci gira un po' così. Il rigore non dato su Baldanzi completa l'opera" . Così Juric ha commentato il pari della sua Roma in casa del Monza, a Dovbyk ha risposto Mota. Proprio sul gol subito: "Quando subisci gol fai sempre degli errori, qui è mancata la diagonale. C'è da dire che loro hanno tirato tre volte. Puoi anche subirla una rete, ma creando così tanto avremmo dovuto farne almeno uno in più. È stato un dominio totale".

"Abbiamo alzato il livello"

Juric prosegue così la sua analisi: "Non abbiamo cambiato atteggiamento, è sempre stato giusto e non avevamo la sensazione di poter prendere gol. Abbiamo avuto gioco, idee e lucidità, ci è mancata solo la conclusione finale". E sul percorso alla guida del club: "Ora i nazionali vanno via, ci sarà poco tempo. Secondo me abbiamo alzato il livello, la squadra ha potenziale e giovani su cui lavorare, più la vecchia guardia, composta da giocatori giusti. La mia sensazione è che si possa fare un grandissimo lavoro".