Giuntoli: "Bremer? Motta ora dovrà arrangiarsi"

Il dt della Juventus Cristiano Giuntoli commenta l'infortunio occorso a Bremer, un tassello importante che Thiago Motta perde e che, al momento, almeno fino al mercato di gennaio non verrà rimpiazzato pescando nel mercato degli svincolati: "Ci dispiace per lui che è un grande calciatore, è chiaro che intanto il mister si dovrà arrangiare con i calciatori che ha che sono di valore e vediamo come reagirà la squadra - spiega - Poi a gennaio vedremo se ci saranno delle possibilità, è ancora tanto presto". Intanto Dusan Vlahovic è sempre più trascinatore della sua squadra: "E' un grande calciatore, ce lo godiamo. Il rinnovo? Stiamo parlando con il suo entourage, siamo molto fiduciosi per il futuro".