Una salvezza conquistata a tempo scaduto per Davide Nicola che regala all'Empoli la quarta stagione consecutiva in serie A: "Felice per i ragazzi e per la società che è unica in Italia perché ti permette di lavorare al meglio. E' la salvezza che mi ha reso più felice per gli altri. Io e il nostro staff dedichiamo questo risultato a Rossano Berti che è mancato da poco e che sarebbe certamente stato molto contento"

SERIE A I VERDETTI PER L'EUROPA-SERIE A I VERDETTI SALVEZZA