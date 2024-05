Sono 4 i giocatori dell'Inter inseriti da Opta nella top 11 della serie A che si è appena conclusa. Oltre a Lautaro Martinez, capocannoniere e miglior giocatore della serie A, nella formazione base anche Bastoni, Calhanoglu e Dimarco. Bremer e Pulisic in rappresentanza di Juventus e Milan. Koopmeiners e Calafiori per Atalanta e Bologna. Bellanova e Gudmundsson le soprese di Torino e Genoa. Nessun rappresentante per Napoli, Roma e Lazio

