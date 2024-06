Proprio Luiz: Douglas, il centrocampista per Motta

Juve, si lavora per scambio Douglas Luiz-McKennie

Chi in senso stretto parla la stessa lingua di Thiago è il brasiliano Douglas Luiz: 10 gol e 5 assist in stagione nell’Aston Villa. Il brasiliano cresciuto nel Vasco da Gama e acquistato per 12 milioni dal Manchester City, dopo un paio di stagioni in prestito al Girona è arrivato a Birmingham per 19 milioni. Si lavora a un possibile scambio con McKennie per il quale la Juve chiede 30 milioni, mentre l’Aston Villa valuta Douglas Luiz 60 milioni. Una differenza notevole, così come notevole resta l’interesse per Koopmeiners, altro big che costa non meno di 60 milioni. Ma un investimento pesante si farà. Per dare energia al motore della nuova Juve.