La Juve ha praticamente definito l'ingaggio di Di Gregorio dal Monza. I bianconeri lavorano a uno scambio complicato con l'Aston Villa tra McKennie e Douglas Luiz. Il sogno resta Koopmeiners ma l'Atalanta chiede tra i 60 e 70 milioni. Obiettivo per la difesa resta Calafiori. Giuntoli ha pronta un'offerta per il rinnovo di Rabiot JUVE-ALLEGRI, CONTRATTO RISOLTO

Mercato in fermento per quanto riguarda la Juve che, intanto, ha definito la questione portiere con Michele Di Gregorio che è ormai un giocatore della Juve: è stato formalizzato lo scambio di documenti con il Monza, l'operazione è chiusa in prestito con obbligo di riscatto a 20 milioni di euro. Tuttavia, al momento, la Juventus sta puntando su un'operazione non semplice per rinforzare il centrocampo: uno scambio con l'Aston Villa che coinvolge Weston McKennie per avere Douglas Luiz. La problematica non è legata a un fattore tecnico ma a una differenza di valutazione che i due club fanno dei due giocatori. McKennie viene valutato 30 milioni, la valutazione che, invece, i Villans fanno di Douglas Luiz è di 60 milioni e inoltre il giocatore chiede 6,5 milioni di euro netti a stagione, cifre che hanno rallentato la trattativa ma non definitivamente chiuso la porta.

Sogno Koopmeiners, obiettivo Calafiori Ancora per quanto riguarda il centrocampo, Giuntoli ha pronta un'offerta di rinnovo per Adrien Rabiot ma al momento non ci sono novità su questo fronte. Il sogno bianconero resta comunque Koopmeiners. Per l'olandese l'Atalanta chiede tra i 60 e 70 milioni e Gasperini non vuole privaresene, la Juve è ferma a una possibile offerta da 40 milioni più 5 di bonus. Per quanto concerne, invece, la difesa, la Juve vorrebbe Calafiori ma anche in questo caso la richiesta del Bologna sarà alta mentre la Juve è pronta a mettere sul piatto 20-25 milioni di euro.





Chiesa il sacrificabile per altri obiettivi Discorso a parte merita Federico Chiesa che, al momento, non rientra nei piani di Thiago Motta e, dunque, potrebbe essere il giocatore sacrificato per arrivare a obiettivi maggiormente graditi. Chiesa piace certamente alla Roma ma il giocatore potrebbe comunque partire per il ritiro con la Juventus e provare a convincere il nuovo allenatore. Tuttavia, il giocatore è sul mercato.