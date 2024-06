Juventus, Vlahovic: "Puntiamo allo scudetto"

Dal ritiro della propria nazionale, che a Euro 2024 se la vedrà nel girone C con Slovacchia, Danimarca e Inghilterra, l’attaccante serbo ha parlato dell’ultimo campionato e della corsa scudetto con l’Inter. E sul suo idolo Djokovic: "Quando mi ha dato il suo numero di cellulare…"

Una stagione positiva per Dusan Vlahovic, chiusa con la vittoria della Coppa Italia grazie a una sua rete e a 16 gol messi a segno in campionato che hanno contribuito al ritorno in Champions della Juventus: "La Juve è uno dei più grandi club al mondo, il più grande in Italia ed è abituato a vincere trofei ogni anno. Scudetto? In corsa con l’Inter fino a febbraio, ma alla fine hanno vinto meritatamente e su questo non ci sono dubbi. Questa stagione potrebbe essere un trampolino di lancio. Abbiamo visto che possiamo farcela, quindi la Juventus deve tornare a vincere lo scudetto o almeno avere l’ambizione di farlo".

Il nuovo ciclo Juve Al termine degli Europei inizierà una nuova stagione con la Juventus. Tra gli obiettivi dell’attaccante, puntare al titolo: "Sicuramente apriamo un nuovo ciclo, abbiamo molti giovani giocatori. Punteremo al titolo anche se non so se vinceremo lo scudetto il prossimo anno. Per quanto riguarda la Coppa Italia siamo tutti molto felici. Era il nostro obiettivo insieme al ritorno in Champions League. Siamo soddisfatti perché ci siamo riusciti”.

Quel caffè mancato con Djokovic L’idolo di Dusan è sempre stato Nole Djokovic e, nell'intervista riportata dal sito della federcalcio serba, ricorda l’aneddoto di novembre scorso, nel post match contro il Cagliari quando in tribuna c'era anche Djokovic: “Non abbiamo avuto la possibilità di bere un caffè perché la partita è finita tardi. Non mi sono avvicinato per timidezza... Mi piacerebbe incontrarlo di nuovo, mi ha lasciato il suo numero e quella sera mi ha detto che potevo sentirmi libero di chiamarlo. Un onore immenso per me. Lui è il migliore nella storia del tennis e dello sport in generale. Questo gesto ha dimostrato che persona sia. Educato e disponibile".