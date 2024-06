L’ordinamento di giustizia sportiva italiana è compatibile con la normativa dell’Unione Europea? Lo deciderà nei prossimi mesi la corte di Giustizia europea e il giudizio potrebbe cambiare per sempre il rapporto tra giustizia ordinaria e giustizia sportiva. E’ il nuovo capitolo della querelle giudiziaria che vede Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene, ex Presidente ed ex Consigliere di Amministrazione della Juventus vincere un importante round.

Arrivabene era stato prosciolto in due gradi di giustizia sportiva ma la Figc aveva impugnato la decisione di proscioglimento della Corte Federale d’Appello, ritenendo che fossero emersi elementi nuovi per rivedere il giudizio. Agnelli e Arrivabene hanno allora impugnato davanti al Tar del Lazio le decisioni della Corte Federale della Figc e del Coni, ad ogni effetto atti amministrativi, chiedendone l’annullamento. Richiesta che rischiava di infrangersi contro l’orientamento della giurisprudenza italiana, secondo la quale atti del genere non possono essere annullati dal giudice amministrativo così come disposto dalla Corte costituzionale che con due sentenze ha affermato che atleti e dirigenti colpiti da una sanzione disciplinare hanno la sola possibilità di chiedere un ristoro economico, ma non anche l’annullamento. E’ una delle basi del principio della cosiddetta autonomia dell’ordinamento sportivo.