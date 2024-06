Daniele De Rossi ha parlato del suo rapporto con Florent Ghisolfi, il nuovo ds giallorosso. " Stiamo lavorando bene, è una fortuna. Non ci conoscevamo, parliamo due lingue diverse anche se comunichiamo in inglese, poteva succedere di tutto e invece ci siamo incastrati bene: Ghisolfi, il suo collaboratore Simone, Lina, Maurizio e tutte le persone che già hanno lavorato con me", ha detto Daniele De Rossi a Rimini durante il "Coach Experience".

"Lunga riunione sui nostri obiettivi"

"Ieri abbiamo fatto una riunione lunga e bella su quelli che sono i nostri obiettivi e quello che sarà il nostro futuro - ha aggiunto -. Magari tra 10 anni mi prenderò qualche vacanza e mi allontanerò un po' da Roma, ma per il momento voglio stare lì, ne ho bisogno". Su cosa vorrà vedere il prossimo anno dalla sua squadra ha invece concluso: "Io cerco di regalarle attitudine e atteggiamenti positivi in campo. Il concetto di fame è generico, ma se si parte dalla voglia di sentirsi migliori di quello che siamo stati è la base giusta. Non posso accettare niente di meno di ciò che abbiamo visto in serate magiche come Roma-Lazio, Roma-Brighton, Roma-Milan e Milan-Roma sia come atteggiamento sia come prestazione".