Si ferma anche Douglas Luiz in casa Juventus. Dopo il fastidio muscolare accusato nella gara contro il Cagliari, il centrocampista bianconero è stato sottoposto a esami che hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Rientrerà dopo la sosta di marzo per le nazionali

Prosegue l’emergenza in casa Juventus. Ai tanti difensori che affollano già l’infermeria bianconera si è aggiunto oggi anche un centrocampista, Douglas Luiz , sottoposto a esami diagnostici presso il JMedical dopo il fastidio muscolare accusato nel corso della gara contro il Cagliari. Gli esami hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra , che costringerà il brasiliano a un nuovo stop. Probabile un rientro dopo la sosta per le nazionali (17-25 marzo), quindi non prima di fine marzo.

Quali partite salta Douglas Luiz

Sono certamente quattro le gare che Douglas Luiz salterà con questo nuovo infortunio, a partire da quella di Coppa Italia contro l'Empoli di mercoledì sera. In campionato invece non sarà a disposizione di Motta per le partite contro Verona, Atalanta e Fiorentina, rientrando probabilmente a fine marzo per Juventus-Genoa.