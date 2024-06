Niente tournée in Cina per la nuova Inter, che a fine luglio sarebbe dovuta partire per Chengdu, "la città del panda", capitale della provincia di Sichuan. Un viaggio voluto da Steven Zhang per festeggiare insieme il ventesimo scudetto. Più che per l'addio dell'ormai ex presidente nerazzurro, la tournée è saltata perché gli organizzatori sarebbero risultati insolventi, come riportato dal media spagnolo Relevo.

leggi anche Inter su un altro Martinez: il portiere del Genoa