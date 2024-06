L’Inter insiste per Josep Martinez. I nerazzurri infatti spingono per il portiere del Genoa con l’obiettivo, considerando in particolare il rientro di Audero alla Sampdoria, di trovare un vice Sommer. Dopo aver avuto diversi contatti anche per Okoye, portiere dell’Udinese, l’Inter sembra essere intenzionata a puntare sullo spagnolo 26enne rossoblù. Arrivato nel 2022, Martinez si è conquistato la titolarità con la maglia del Genoa già in Serie B, prima di collezionare in Serie A 36 partite e ben 8 clean sheet. In totale, con la maglia del Genoa, Martinez vanta 68 partite, con altrettante reti subite e 25 porte inviolate. In caso di cessione, ai rossoblù piace Román, portiere spagnolo del Real Oviedo. Il 23enne, in seconda serie spagnola, ha disputato 42 partite e subito 39 gol. 14, invece, i clean sheet.