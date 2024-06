Trezeguet: "La Juventus sta lavorando per tornare a vincere"

Il francese ha parlato ai microfoni di Sky: "Per la Juventus sarà un anno molto importante con la Champions e il Mondiale per Club, ma stanno lavorando per tornare". E su Vlahovic: "Credo che sia un uomo molto importante. Lo ribadisce anche lui: deve migliorare e deve continuare a crescere. È molto interessante"

TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIOMERCATO