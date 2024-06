Intervenuto in conferenza stampa, Italiano è stato presentato come nuovo allenatore del Bologna: "Sono davvero emozionato di intraprendere questo nuovo percorso. Da parte mia e del mio staff c’è grande emozione". Poi, sulla Champions: "L’affronteremo senza paura". Infine, sul futuro di Zikrzee e Calafiori: "Non abbiamo approfondito il futuro di alcune pedine, confermeremo gran parte della rosa"

"Sono davvero emozionato di intraprendere questo nuovo percorso. Sono sicuro che sarà un anno duro, ma dovremo confermarci". Si presenta così Vincenzo Italiano in conferenza stampa come nuovo allenatore del Bologna. "Da parte mia e del mio staff c’è molto entusiasmo. Sono davvero felice di poter cimentarmi per la prima volta in Champions League e in una realtà come quella del Bologna".