Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Vincenzo Italiano , l'amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci ha parlato del futuro di Riccardo Calafiori . "Lo abbiamo già detto in passato anche per altri giocatori, la volontà del club è quella di confermare gran parte della rosa attuale . Vogliamo andare avanti avanti con questo gruppo di ragazzi che tanto hanno fatto bene nell'ultima stagione, che possono continuare a migliorarsi e garantire performance adeguate anche con Vincenzo. Preferiamo continuare con loro, abbiamo già comunicato al suo agente che non abbiamo alcuna intenzione di spostare il giocatore ".

Italiano: "Ascolterò le esigenze di tutti i ragazzi"

Anche Vincenzo Italiano si è espresso sul futuro del suo difensore: "Aspettiamo l'8 luglio per avere l'intero gruppo a disposizione e poi sentirò tutti. In passato c'è stata qualche situazione nella quale qualcuno non era tanto predisposto a restare e siamo riusciti a fargli cambiare idea, e non sto parlando di Calafiori. Sentirò le esigenze dei ragazzi ma si può anche cambiare opinione".