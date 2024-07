Dopo la salvezza conquistata in modo brillante nella stagione da poco conclusa, il Lecce si sta preparando per il prossimo campionato. Alla guida dei pugliesi ci sarà ancora Luca Gotti, subentrato in corsa a Roberto D’Aversa. Gotti si è guadagnato il rinnovo grazie al suo lavoro sul campo, anche se in piccola parte potrebbe aver contribuito anche un episodio raccontato da Pantaleo Corvino, direttore tenico del Lecce, intervenuto sul palco del Premio Colpi da Maestro a Rimini. "Avevo scelto un luogo in disparte per parlare del contratto e del programma con Gotti, così siamo andati in un albergo di un mio amico che in quel periodo veniva utilizzato solo per i matrimoni. Siamo andati a cena, Gotti mi ha offerto la cena, ma devo ammettere che inizialmente non abbiamo trovato l’accordo sulla parte economica. Il proprietario ci ha dato due camere al primo piano e siamo andati a dormire, io mi sono subito messo a letto".