Roma, tolta dal mercato la 'tuta delle polemiche'

Dopo le polemiche, la Roma ha ritirato dal mercato la tuta celeste della “discordia”, che tanto ha fatto discutere i tifosi giallorossi. Per via di quel colore così tipico della maglia dei rivali cittadini della Lazio, presente sul lato frontale della parte superiore del capo d'abbigliamento firmato Adidas. Da qui la decisione del club di toglierlo dai suoi store, anche quelli online. La Roma ha deciso anche di sospendere dalle sue funzioni il Chief Commercial and Brand Officer Michael Wandell, responsabile del lancio del kit Adidas per la nuova linea della stagione 2024/2025. Un errore grave, secondo la proprietà, con i Friedkin che hanno sempre ribadito di voler essere custodi dei valori della Roma. Colori delle maglie compresi.