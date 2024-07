Il calendario della Serie A 2024-2025 verrà svelato questo giovedì dalle ore 12. Su Sky Sport 24 e in streaming su NOW il commento in tempo reale. La diretta sarà visibile anche sul canale YouTube di Sky Sport e su skysport.it

Nato il 4 luglio. Il nuovo campionato conoscerà tutte le sue giornate proprio in questa data: giovedì 4 luglio, dalle ore 12, verrà presentato il calendario della nuova Serie A 2024/2025. Chi si sfiderà alla prima e all'ultima giornata? Quando ci sarà il primo big match? E quando il primo derby? Avremo la risposta a tutte queste domande

La copertura di Sky Sport in tv e in streaming Sky sarà in diretta dalle ore 12 su Sky Sport 24 (e in streaming su NOW) con Leo Di Bello e Gianfranco Teotino per il commento in tempo reale del calendario della nuova Serie A 2024-25. La diretta sarà visibile anche sul canale YouTube di Sky Sport e su skysport.it dove sarà disponibile in tempo reale anche una fotogallery col calendario giornata per giornata.

Serie A su Sky: cosa cambia Dalla prossima stagione (e per le prossime 5 stagioni) su Sky Sport ritornano i big match, con almeno 30 delle migliori 76 partite del campionato tra cui 4 scontri diretti tra le big, tutte disponibili anche in 4K. Per ogni giornata, in diretta su Sky Sport 3 partite di Serie A con tre serate di calcio italiano: sabato alle 20.45

la novità della domenica alle 18.00

il lunedì alle 20.45 Su Sky Sport 24 e nella Skylights Room di skysport.it saranno disponibili gli highlights di tutte le 380 partite del campionato.

Quando inizia la Serie A 2024/25 La Lega di Serie A ha ufficializzato l'inizio della nuova stagione sarà nel weekend del 17-18 agosto, con la seconda e terza giornata in programma nei due weekend successivi di agosto prima della sosta per le nazionali. Quando finisce la Serie A 2024/25 Il campionato si concluderà il 25 maggio 2025, dopo 38 giornate e 380 partite per decretare chi sarà campione d’Italia, chi andrà in Europa, chi si salverà e chi invece retrocederà. Quando ci saranno le soste

Saranno come di consueto 4 le finestre in cui il campionato si fermerà per lasciare spazio alle gare di Nations League e di qualificazione ai Mondiali 2026: prima sosta: 8 settembre 2024

seconda sosta: 13 ottobre 2024

terza sosta: 17 novembre 2024

quarta sosta: 23 marzo 2025 Come data di riferimento per le soste viene indicata la domenica, ma come di consueto gli incontri delle nazionali si giocheranno sia nella settimana precedente che nei giorni successivi alla domenica indicata

Niente sosta invernale Anche per la Serie A 2024/25 non è prevista una sosta nei mesi invernali: il campionato si giocherà regolarmente anche nel periodo natalizio (22 dicembre, 29 dicembre e 5 gennaio).

Calendario asimmetrico Anche per la prossima stagione il calendario di Serie A sarà asimmetrico: la sequenza delle gare nel girone di ritorno infatti sarà diversa da quelle del girone d’andata, con un minimo di 8 giornate di distanza tra le gare di andata e ritorno contro la medesima avversaria

Perché il calendario asimmetrico? L’obiettivo principale raggiunto attraverso questa tipologia di calendario è di rispettare un sempre crescente numero di concomitanze legate a ragioni di ordine pubblico, al crescente numero di gare delle competizioni europee, agli eventi locali e alle esigenze dei club, cercando di massimizzare l’audience televisiva e l’affluenza negli stadi.

Gli altri criteri di compilazione Come di consueto, la Lega Calcio alla vigilia della pubblicazione del nuovo calendario ha diffuso anche tutti i criteri di compilazione che verranno adottati per la compilazione delle 38 giornate: E’ prevista alternanza assoluta degli incontri in casa ed in trasferta per le seguenti coppie di società: Inter-Milan, Lazio-Roma, Juventus-Torino, Empoli-Fiorentina

degli incontri in casa ed in trasferta per le seguenti coppie di società: I derby non potranno disputarsi alle giornate 1 e 38 e nel turno infrasettimanale (giornata 10).



non potranno disputarsi alle giornate 1 e 38 e nel turno infrasettimanale (giornata 10). Gare tra squadre partecipanti alle coppe europee: le società partecipanti alla Champions League non si incontrano con quelle partecipanti all’Europa League e alla Conference League nelle seguenti giornate: 5ª, 6ª, 22ª, 25ª, 28ª, 32ª e 35ª comprese tra due turni di Competizioni Uefa ‘back to back’.