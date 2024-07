Dopo la Supercoppa contro il Real Madrid il 14 agosto, i nerazzurri debuttano a Lecce: una trasferta come i turni seguenti contro Torino e Inter per completare i lavori al Gewiss. Ottobre in discesa, difficili gli impegni ravvicinati contro Roma e Milan (14^ e 15^ giornata) e le ultime due gare d'andata (Lazio e Juventus). Primavera di fuoco con 6 big match consecutivi dalla 28^ alla 33^ giornata: Juve, Inter, Fiorentina, Lazio, Bologna e Milan. L'ultima col Parma

Inizio in trasferta, ottobre in discesa. Ma in primavera...

Il primo impegno della stagione sarà a Varsavia, dove il 14 agosto la squadra di Gasperini affronterà il Real Madrid nella Supercoppa europea. Pochi giorni dopo l'esordio in campionato a Lecce con una tendenza da invertire: nessuno ha perso più volte (27) alla 1^ giornata di Serie A. C'è un precedente coi giallorossi al debutto in Serie A: 2-2 nella stagione 2004/05. Sarà una trasferta come il turno seguente col Torino e soprattutto alla 3^ giornata sul campo dell'Inter. Dopo la sosta per le Nazionali (8 settembre) ecco il debutto casalingo contro la Fiorentina, mentre a fine settembre si gioca a Bologna. Eccezion fatta per l'impatto in Champions League, ottobre sarà in discesa contro Genoa, Venezia, Verona e Monza. All'11^ giornata la trasferta a Napoli, un mese dopo big match ravvicinati: prima all'Olimpico contro la Roma (14^) e poi in casa col Milan (15^). E, dopo Natale, gli ultimi impegni del girone d'andata riservano Lazio e Juventus. Si ripartirà a Udine prima del Napoli (21^ giornata) e di un febbraio abbordabile (Torino, Verona, Cagliari ed Empoli). L'agenda sarà invece complicatissima da marzo con big match uno dietro l'altro: dalla 28^ alla 33^ giornata, infatti, l'Atalanta se la vedrà contro Juventus, Inter, Fiorentina, Lazio, Bologna e Milan. L'ultimo scontro diretto alla 36^ con la Roma, si chiuderà a maggio contro Genoa e Parma.