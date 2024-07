L'attaccante, colpo di mercato dei nerazzurri, arriva dal Galatasaray: operazione in prestito oneroso (3.5 milioni di euro) con obbligo di riscatto a 16. Torna in Italia dopo l'ultima esperienza in Premier con l'Aston Villa e in Turchia

A Milano , e più precisamente alla casa di cura La Madonnina , è durata circa un'ora la prima parte di visite mediche per Nicolò Zaniolo . Ottenere l'idoneità sportiva sarà il secondo step di giornata per lui, prima di recarsi a Zingonia per la firma sul contratto attesa nel pomeriggio. L'attaccante, che torna in Serie A dopo le esperienze all'estero con le maglie di Aston Villa e Galatasaray , giocherà nel nostro campionato dopo l'ultima parentesi in maglia Roma .

Atalanta-Zaniolo, le cifre

Operazione complessiva che potrebbe toccare i 22/23 milioni totali: prestito (a 3.5 milioni di euro) con obbligo di riscatto fissato a 16 e che scatta al 60% delle presenze stagionali. A questo, vanno aggiunti anche circa 2.5 milioni di euro di bonus. Dopo la sua esperienza in giallorosso conclusa nel gennaio 2023, Zaniolo ha trascorso l'ultimo anno e mezzo lontano dall'Italia. Trasferitosi al Galatasaray, l’azzurro ha poi giocato l’ultima annata in Premier all'Aston Villa, in una stagione caratterizzata dalla frattura del quinto metatarso del piede sinistro dello scorso maggio contro il Liverpool. In Inghilterra, Zaniolo vanta 1363 minuti, per un totale di 39 partite e 3 gol raccolti in stagione.