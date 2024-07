Primo giorno ufficiale da juventino per il nuovo allenatore bianconero, che ha svolto le visite al JMedical e ha poi visionato la Continassa, accolto dal Football Director Cristiano Giuntoli. In casa Juventus è iniziata a tutti gli effetti una nuova era CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE

L’era Thiago Motta è cominciata. Primo giorno con la divisa ufficiale bianconera, visite al JMedical e pomeriggio alla Continassa per visionare le strutture e per programmare la stagione alle porte, tra campo e mercato. Sorrisi, selfie e autografi per il nuovo allenatore, reduce dal miracolo Champions League con il Bologna. E a proposito di Champions, è la prima richiesta che gli hanno fatto i tifosi bianconeri presenti: tornare a essere protagonisti in Europa.

FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Calciomercato Le prime immagini di Thiago Motta allo Juve Center Il nuovo allenatore della Juventus è arrivato a Torino, pronto a iniziare la sua avventura alla guida del club bianconero. Martedì mattina previste visite mediche anche per lui e il suo staff, mercoledì via al raduno alla Continassa CALCIOMERCATO LE NEWS DI OGGI LIVE FELICITA' Un grande sorriso al suo arrivo a Torino. Inizia così l’avventura bianconera di Thiago Motta: il suo volo da Lisbona è atterrato attorno alle 20 a Malpensa, alle 21 l’allenatore era già a Torino, accolto nel J Hotel dove passerà la notte IL PROGRAMMA Martedì sarà giorno di visite mediche anche per Thiago Motta, poi mercoledì si inizia: alla Continassa sono attesi per il raduno tutti i giocatori già a disposizione (in attesa di quelli che, impegnati con le nazionali, rientreranno più tardi) TUTTO PRONTO PER INIZIARE Intanto nel centro sportivo bianconero sono stati già sistemati anche i dettagli. Come la "targhetta" che indica il suo posto auto

I primi colpi sul mercato Tutto questo passa anche dal mercato: Di Gregorio, Douglas Luiz, Keprhen Thuram i primi arrivi di un’estate che fa rima con rivoluzione. Cominciata dalla scelta Thiago Motta: un contratto triennale per l’allenatore, ma soprattutto l’apertura di un ciclo nuovo e diverso rispetto al recente passato. È arrivato con il suo staff, composto da sei storici collaboratori che lo hanno seguito praticamente in ogni esperienza. L’obiettivo per lui è ripetersi, per la Juve quello di alzare l’asticella. vedi anche Juventus-Di Gregorio, è ufficiale

L'abbraccio con Giuntoli Quasi un anno zero, proprio a un anno dall’insediamento di Cristiano Giuntoli. Lui ha voluto fortemente Thiago Motta, per rifondare e soprattutto per costruire. La foto scelta dai canali social della Juventus ne è l’emblema: un abbraccio e l’emoticon del ‘cuoco’. Insomma, a lavoro per cercare gli ingredienti giusti per preparare la Juventus del futuro, che parte oggi. Domani, martedì 9 luglio, invece, si ritrova sul campo per dare il via alla nuova stagione. approfondimento Gli acquisti più costosi finora: Douglas Luiz 2°

