Fifa e Uefa alla Figc: "Rischio sanzioni"

Italia a rischio sanzioni e di conseguenza potrebbe non ospitare gli Europei del 2032: è quanto indicato in una lettera congiunta di FIFA e UEFA in relazione all'emendamento Mulè al DL Istruzione e Sport

La Fifa e l'Uefa, in una lettera congiunta ammoniscono l'Italia per l'emendamento Mulè al DL Istruzione e Sport che stravolge l'organizzazione federale esistente. La lettera è stata fatta pervenire questa mattina - come abbiamo avuto modo di verificare - e nel frattempo l'emendamento è stato discusso questa mattina in Commissione alla Camera. "Se dovesse essere adottato e reso esecutivo nella sua formulazione originale o anche in una nuova con sostanzialmente gli elementi trattati - si legge - non ci sarebbe altra scelta che sottoporre la questione agli organi competenti per l'esame di misure, inclusa un'eventuale sospensione della Figc. Che tra l'altro renderebbe incompatibile l'Italia quale Paese co-ospitante della fase finale del Campionato Europeo UEFA 2032". Una forte preoccupazione c'è altresì per quanto riguarda la situazione stadi in vista dello stresso Europeo