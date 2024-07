Inter, rinnovo Inzaghi: l'allenatore è in sede

E' il giorno di Simone Inzaghi: l'allenatore è in sede all'Inter, dove firmerà il rinnovo di contratto fino al 2026 diventando l'allenatore più pagato della Serie A (6.5 milioni di euro a stagione più bonus). Alle 17 sarà in conferenza con Beppe Marotta per aprire ufficialmente la nuova stagione dei campioni d'Italia

