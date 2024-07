Problema cardiaco evidenziato nel corso dei tradizionali test fisici ai quali i giocatori si sottopongono in vista del ritiro pre campionato. Il centrocampista è già a Barcellona per ulteriori esami: al momento non ha ottenuto l'idoneità sportiva

Una notizia inaspettata per il Lecce . Nel giorno della presentazione delle maglie in vista della prossima stagione, il club giallorosso ha comunicato tramite i propri canali social che Joan Gonzalez soffre di una patologia cardiaca che (al momento) gli impedisce di ottenere l'idoneità sportiva . Il centrocampista classe 2002 è stato uno dei protagonisti della salvezza del Lecce nel corso dell'ultimo campionato: per lui 30 presenze tra Serie A e Coppa Italia, per un totale di 1372 minuti in campo .

Lecce, il comunicato su Gonzalez

Questa la nota ufficiale del Lecce: "L’U.S. Lecce comunica che, lo staff sanitario del club, nel corso delle rituali visite mediche precampionato, ha riscontrato nel calciatore Joan González una patologia cardiaca sopravvenuta le cui cause sono in corso di accertamento. Per tale motivo la documentazione clinica dell’atleta è stata inviata e valutata presso il Centro di Cardiologia dello Sport dell’Università di Padova che ha confermato la prima diagnosi. Allo stato il giocatore non ha quindi conseguito l’idoneità sportiva e per il momento non potrà partecipare al ritiro precampionato.

Il calciatore, con autorizzazione della Società, ha raggiunto Barcellona dove si sottoporrà agli ulteriori necessari accertamenti clinici. L’U.S. Lecce è accanto al suo calciatore per fornirgli ogni supporto idoneo per affrontare questo particolare momento".