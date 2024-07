Empoli, Stadio del Futuro: presentato il progetto del nuovo Castellani

La famiglia Corsi, in presenza del ministro dello Sport Abodi, ha svelato il progetto di riqualificazione dello Stadio Castellani: sarà pronto nell’estate 2027 e avrà una capienza tot di 18.600 spettatori. Il costo complessivo è stimato in circa 45 milioni per una struttura ecosostenibile che comunque ospiterà le partite dei toscani anche durante i lavori. “Il futuro arriva un giorno alla volta”, ha detto Rebecca Corsi citando Lincoln durante la cerimonia di presentazione

