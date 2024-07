Se sarà stato un ritiro proficuo lo dirà il tempo, che sia un ritiro per certi versi “storico” già lo dicono i fatti. Il primo senza i senatori, gli uomini copertina non solo dell’estate. Dopo Milinkovic - un anno fa - via uno dopo l’altro in poche settimane Felipe Anderson, Luis Alberto e Immobile. 386 gol e più di mille presenze in quattro. Una storia che d’ora in avanti non si potrà più aggiornare ma solo ripassare. Addii per certi versi inevitabili che potrebbero anche non lasciare rimpianti ma qualche vuoto di sicuro si. Da provare a riempire con l’entusiasmo dei nuovi, un mercato funzionale e dall’effetto Baroni. Manca ancora il colpo top sul mercato, quello in grado di riaccendere una piazza al momento tiepida. Alla ricerca di nuovi leader è stato il nuovo allenatore a prendersi la scena. Ricevendo buone risposte dal gruppo.

