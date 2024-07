Napoli, il metodo Conte piace a tutti e sul mercato si pensa all'attacco

È stato già battezzato il metodo Conte. Il manifesto del nuovo allenatore, il lavoro sul campo, la cura dei particolari, l’attenzione alla parte atletica, i principi tattici sui quali il Napoli dovrà rilanciare le proprie ambizioni. Eppure ciò che fa più notizia sono I rumors da dentro. Cioè quello che filtra dal ritiro, dall’albergo che ospita la squadra. Tutta un’altra musica rispetto a un anno fa. O meglio un’altra atmosfera. Un clima disteso, per non dire sobrio, che lo staff ha saputo trasmettere a tutta la squadra. Questione di ruoli ben definiti all’interno del gruppo. E di regole. Fondamentali per mettere tutti nelle condizioni di lavorare al meglio. Il primo fondamentale passo per cominciare con il piede giusto. Anche sul mercato. Il confronto tra Conte e Manna costante, Dopo aver sistemato la difesa ora bisognerà individuare i profili giusti per l’attacco. Lukaku è in prima fila per prendere il posto di Osimhen, ancora da definire invece i vice di Kvara e Politano, Greenwood è un giocatore che piace ma il Napoli prima deve operare in uscita, Lindstom il principale indiziato alla cessione, Ngonge da valutare, Berardi resta sullo sfondo. Poi nella seconda parte del ritiro a Castel di Sangro, senza dubbio, il quadro sarà più chiaro, quando rientreranno anche gli altri nazionali. Quelli che ancora non hanno provato il metodo Conte.

leggi anche Berardi occasione di mercato per Napoli e Juventus