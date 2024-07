Le ultime settimane di trattative potrebbero aprire le porte a un trasferimento di Berardi, lasciando il Sassuolo dopo la retrocessione in B. Condizioni favorevoli (età e infortunio) per il suo ingaggio: ma il classe 1994 non piace solo alla Juventus, ci sono anche Napoli e Roma

Il giocatore, in B con il Sassuolo dopo la retrocessione dell'ultima stagione, può diventare un'occasione di mercato per la Juventus ma non solo. Sul neroverde ci sono infatti anche Napoli (situazione che si intreccia con quella di Greenwood) e Roma, alle prese con la ricerca di un profilo con caratteristiche simili per l'esterno d'attacco. L'ultimo mese di trattative potrebbe così coinvolgere anche il classe 1994, che date età e infortunio (non scende in campo dagli inizi di marzo) avrebbe condizioni di uscita più favorevoli per chi dovesse decidere di bussare alla porta del Sassuolo.