Daniele De Rossi non avrà a disposizione il suo attaccante nella prima uscita stagionale, in programma alle 18 contro il Latina. Tammy Abraham, infatti, ha accusato un problema al muscolo obliquo addominale destro e salterà l'amichevole. Il centravanti inglese sta effettuando, in via precauzionale, terapia specifica e svolgerà ulteriori indagini per valutare l'entità del problema. Quello di oggi sarà il primo test per i giallorossi per verificare ritmi e progressi dopo i primi giorni di ritiro, in attesa del rientro degli ultimi nazionali come Paredes, fresco vincitore della Copa America.