Seconda vittoria per la Lazio di Baroni che batte il Trapani per 3-1. Doppietta di Castellanos e una rete di Noslin per i biancocelesti. Unica nota dolente Nuno Tavares che ha abbandonato il campo dopo neanche mezz'ora di gioco

Cambia che ti passa. È il metodo Baroni. Giocatori duttili e sistema di gioco variabile. Dopo la prima settimana di lavoro e ad un mese dall’esordio ufficiale - in campionato col Venezia - ecco la prima novità. Le gerarchie si stanno formando, ma nessuno ha il posto fisso, in campo. Per questo dal mercato sono arrivati giocatori versatili come Noslin, Dele-Bashiru e Castrovilli, quinto nuovo acquisto che ha raggiunto la squadra in ritiro insieme a Zaccagni. Questo permetterà al nuovo allenatore di cambiare vestito tattico a seconda dei momenti e delle occasioni, altro segno di discontinuità col passato dopo due predecessori conservatori come Sarri e Tudor. Lo si è visto anche nel test amichevole contro il Trapani. 4-2-3-1 di partenza, 4-3-3 in fase di possesso. Ma Baroni proverà anche altro. Unico punto fermo la difesa a 4.