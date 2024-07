Fiorentina, 4-0 alla Reggiana: primo gol per Kean

Al Viola Park - davanti a 1500 spettatori - la squadra allenata da Palladino ha sconfitto 4-0 la Reggiana in amichevole. Apre le marcature Sottil, poi la prima rete di Kean in maglia viola e infine la doppietta di Kouamé che fissa il risultato

Nella seconda amichevole estiva, anche questa giocata al Viola Park con 1500 tifosi presenti, la Fiorentina di Raffaele Palladino ha battuto la Reggiana per 4-0. Le reti sono state segnate da Sottil (8' pt), Kean (14' pt, primo gol in viola per l'attaccante), e Kouame (20' st e 31' st). Fiorentina che da lunedì sarà in Inghilterra per proseguire la preparazione estiva e per disputare una serie di partite: il 26 luglio contro il Bolton, il 27 luglio contro il Preston, il 30 luglio contro l'Hull City, poi ci sarà il ritorno a Firenze.