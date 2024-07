Nel corso di un'intervista a Sky Sport 24, l'allenatore rossoblù ha analizzato questi primi giorni di lavoro del Genoa: "Gruppo solido anche dal punto di vista umano. Per me sia Gudmundsson che Retegui sono giocatori del Genoa". E sul portiere: "Deve avere caratteristiche specifiche, affidabile e che sappia giocare con i piedi" CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE

Lunga intervista a Sky Sport 24 per Alberto Gilardino dal ritiro di Moena. Al microfono di Riccardo Re, l'allenatore del Genoa ha parlato dei primi giorni di lavoro di preparazione alla nuova stagione: "Sempre qualcosa di passionale quello che ci dà il nostro pubblico. Sia in casa che in trasferta ci hanno dato una grande spinta. Siamo già a 20.000 abbonati e anche qui in ritiro abbiamo tanti tifosi con noi. La scorsa stagione è stata bellissima, stiamo mettendo le basi per il futuro e per il nuovo campionato. I tifosi è normale che sognino, è giusto che sia così. Anche noi sogniamo, non costa nulla ma dobbiamo ripartire da quello che abbiamo creato lo scorso anno. Una base di giocatori dall’ossatura più completa, solida sotto l’aspetto tattico e fisico ma anche dal punto di vista umano. Tiriamo fuori da questo tutte le qualità che hanno i ragazzi”. approfondimento Annalisa posa con la maglia n. 10 del Genoa. FOTO

Gilardino: "Gudmundsson è felice di stare qui" Una particolarità che ha colpito in questi allenamenti, sono state le linee tratteggiate sul campo: "Leggende che piacciono ai giornalisti, non c’è nulla di strano. Ho tratteggiato per dare un aiuto mentale di riconoscimento degli spazi ai giocatori, grazie a queste linee lavoriamo sul campo e abbiamo dal punto di vista visivo un vantaggio. Non è vero che le faccio cancellare ogni volta che termina l’allenamento”. E sul futuro di Gudmundsson: "Mi aspettavo di averlo in ritiro. La società era stata chiara con me, è un giocatore del Genoa. Si allena, è un grande professionista ed è molto felice di stare qui. Vedremo gli sviluppi delle prossime settimane ma al momento ce lo teniamo stretto. Crediamo in lui. Avere profili di qualità, giocatori che fanno la differenza per un allenatore è indispensabile. Saranno e solo scelte della società ma per quanto mi riguarda sia Gudmundsson che Vitinha e Retegui sono giocatori del Genoa. Avere un materiale tecnico così è stimolante”. E su Frendrup e Vásquez: "Per me sono giocatori del Genoa, il desiderio è che restino qua".

"Cerchiamo un portiere" Dal mercato è arrivato Zanoli, ma il Genoa, dopo l'addio con Josep Martinez, è alla ricerca di un portiere: "Sulla destra abbiamo Sabelli, e quest’anno siamo riusciti ad arrivare anche a Zanoli. Crediamo in lui, vuole fare una grande stagione. Per il portiere è normale che in quel ruolo stiamo cercando un giocatore con caratteristiche importanti, valutiamo nei prossimi giorni e mi auguro possa arrivare il prima possibile. Ho avuto la fortuna di avere Martinez e Semper al mio arrivo in prima squadra. Portieri come Josep sono difficili da trovare, ne vogliamo uno bravo con i piedi, che sia affidabile”. E sulla sua personale crescita da allenatore: "A me piace imparare, è una continua voglia di migliorarsi che ho. Non avrei mai immaginato di poter allenare il Genoa vincendo un campionato e raggiungendo la salvezza in A. La base di tutto sono i ragazzi, la squadra. Questo fa la differenza e quando danno tutto è più facile creare un gruppo importante”.