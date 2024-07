I bianconeri sono in partenza per la Germania, dove lavoreranno a Herzogenaurach per una settimana. Con loro anche Vlahovic e Cambiaso che sono rientrati in giornata. Domani, prima di partire, previsti anche i rientri di Weah e Gatti CALCIOMERCATO, TUTTE LE NEWS LIVE

Da domani per una settimana la nuova Juventus di Thiago Motta lavorerà a Herzogenaurach, piccolo centro vicino a Norimberga, sede dell’Adidas. Questo centro viene utilizzato dalla nazionale tedesca durante l’anno, mentre in questi ultimi giorni è toccato al Newcastle lavorarci. Il gruppo bianconero partirà nel primo pomeriggio di sabato verso la Germania, e nella giornata di domani non ci saranno allenamenti in programma nella nuova struttura.

Chi non partirà per la Germania Oggi intanto alla Continassa si sono visto Dusan Vlahovic, Filip Kostic e Andrea Cambiaso. Tutti reduci da un europeo decisamente opaco. Domani in mattinata sono attesi Tim Weah e Federico Gatti che si aggregheranno al gruppo che partirà per il ritiro tedesco. Nella rosa della Juventus mancano ancora i giocatori che sono stati impegnati in Coppa America (Danilo, Bremer e l’ultimo colpo di mercato Douglas Luiz). Ma del gruppo di Thiago Motta che si imbarcherà per la Germania non faranno parte diversi giocatori. Molti dei quali sono destinati a lasciare la Juventus nelle prossime settimane. Chiesa : permesso matrimoniale, si sposa domani con Lucia Bramani.

: permesso matrimoniale, si sposa domani con Lucia Bramani. Kostic : alle prese con recupero da infortunio (e sul mercato)

: alle prese con recupero da infortunio (e sul mercato) Milik : alle prese con recupero da infortunio (e sul mercato)

: alle prese con recupero da infortunio (e sul mercato) De Sciglio : leggero acciacco (e sul mercato)

: leggero acciacco (e sul mercato) Arthur : leggero acciacco (e sul mercato)

: leggero acciacco (e sul mercato) Mckennie : supplemento di vacanze (e sul mercato)

: supplemento di vacanze (e sul mercato) Szczesny: supplemento di vacanze (e sul mercato) approfondimento Vlahovic è rientrato: visite e subito Continassa

Il programma delle amichevoli in diretta su Sky La Juventus si allenerà al centro sportivo dell’Adidas fino al prossimo 26 luglio, quando completerà il ritiro con l’amichevole contro il Norimberga. Sky Sport 24 seguirà giorno per giorno il ritiro della squadra bianconera e sempre su Sky Sport si potrà guardare la prima amichevole che si disputerà in Italia, il prossimo 3 agosto a Pescara contro il Brest. Il 6 agosto toccherà invece alla prima uscita stagionale allo Stadium contro la Next Gen, nella versione moderna della sfida tra Juventus A e Juventus B. Anche quella in diretta su Sky.