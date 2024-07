Il serbo ha fatto ritorno alla Continassa per le visite mediche di rito prima di aggregarsi ai suoi compagni. I tifosi bianconeri presenti lo hanno accolto e caricato in vista della prossima stagione

Dopo le vacanze, è iniziata una nuova stagione in bianconero anche per Dusan Vlahovic. Questa mattina, il serbo è arrivato al J Medical per sostenere le visite mediche di inizio stagione. Una tappa veloce prima di dirigersi alla Continassa per riprendere la preparazione e incontrare Thiago Motta e i compagni. C'erano diversi tifosi pronti a salutarlo e a strappargli un autografo o una fotografia.